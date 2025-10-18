Libertad vs. Sportivo Ameliano, el primer encuentro del sábado

Libertad y Sportivo Ameliano disputan el primer partido del día en la continuidad de la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y la V Azulada juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce José Méndez con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad, lejos de la pelea por el título

Libertad no está en la lucha por el bicampeonato, pero tiene como objetivo finaliza la temporada sumando la mayor cantidad de puntos. El Gumarelo de Pablo Guiñazú, también fuera de la Copa Paraguay 2025, quiere cortar la racha de 5 encuentros seguidos sin victorias entre Liga y el certamen nacional: la última vez que ganó fue el 13 de setiembre, 4-1 a Sportivo Luqueño.

Sportivo Ameliano y el sueño copero

Sportivo Ameliano debe remontar la desventaja de unidades con varios equipos con el propósito de regresar a la Copa Sudamericana. La V Azulada de Roberto Nanni, quien suma 1 derrota y 1 empate desde que reemplazó a Humberto García, suma 41 puntos y está undécimo en el anual, a 10 unidades de Recoleta FC, el primer posicionado en zona de clasificación internacional 2026.

La formación de Libertad vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Thiago Fernández, Alexis Fretes; Rodrigo Villalba, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Hugo Fernández; Gustavo Aguilar y Óscar Cardozo.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Víctor Salazar, Julio González, Francisco Báez, Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Jontahan Benítez, Diego Barreto; Jorge Sanguina y Elvio Vera.