A qué hora juega Libertad vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Libertad y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y la V Azulada juegan en La Huerta de Asunción: empieza a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de José Méndez y VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:30 horas
Argentina: 17:30 horas
Brasil: 17:30 horas
Uruguay: 17:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 15:30 horas
Colombia: 15:30 horas
Perú: 15:30 horas
Venezuela: 16:30 horas
Bolivia: 16:30 horas
El Salvador: 14:30 horas
México: 14:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 15:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 22:30 horas
Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.