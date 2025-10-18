Fútbol

A qué hora juega Libertad vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Libertad y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 10:21
Matías Espinoza, futbolista de Libertad, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Matías Espinoza, futbolista de Libertad, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Libertad y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y la V Azulada juegan en La Huerta de Asunción: empieza a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de José Méndez y VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Libertad vs. Sportivo Ameliano, el primer encuentro del sábado

Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Nacional por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Lorenzo Melgarejo, futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a Nacional por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

El uruguayo Lucas Morales (i), futbolista de Olimpia, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
El uruguayo Lucas Morales (i), futbolista de Olimpia, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

Libertad vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.