14 de Mayo de Fulgencio Yegros logra el Tetracampeonato

Con autoridad y contundencia, el 14 de Mayo selló la serie final tras los empates 1-1 registrados en los dos primeros encuentros. En el duelo definitorio, los goles fueron obra de Marcelo Caballero, Rodrigo Ayala —autor de un doblete— y un autogol del rival, que sentenció la historia.

El equipo dirigido por Derlis Julián mostró una vez más su jerarquía colectiva y fortaleza anímica, con el capitán Cristian Moudelle liderando dentro del campo y un plantel que combinó experiencia y juventud. El once inicial estuvo conformado por Arnado Dávalos, Ariel Miranda, Walter Rotela, Jorge Fernández, Santiago Duarte, César Duarte, Carlos López, Cristian Moudelle, Rodrigo Ayala, Roger Colmán y Marcelo Caballero, mientras que desde el banco aportaron Tomás Ramírez, Rodrigo López, Rodrigo Ortiz, José López, Jesús Moudelle, Óscar Alfonso, Víctor Gauto y José Ricardo.

Detrás del éxito también se destaca la comisión directiva liderada por mujeres desde hace cinco años, un ejemplo de gestión, compromiso y visión en el fútbol del interior. Los dirigentes Nelson Vega, Florencio Paredes, César González y Alberto Benítez acompañaron la nueva consagración bajo la conducción técnica de Derlis Julián.

Con este título, el Club 14 de Mayo no solo reafirma su hegemonía en la Liga Yegreña, sino que además mantiene la corona de campeón departamental y continúa en competencia en la Pre Copa Paraguay, fase departamental, representando con orgullo a Fulgencio Yegros y al fútbol del sur del país.