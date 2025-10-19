Olimpia 1-Cerro Porteño 1: Clásico de infarto

Pujanza franjeada contra la inoperancia azulgrana

Dormido Cerro Porteño, despierto Olimpia. Con este panorama, lo más lógico era que el más enchufado sea el que anote. Solo que el gol se produjo de manera insólita y fue como un puñal para el que lo recibió, proveniente de un saque manual.

Lateral del uruguayo Morales al área, disputa aérea entre los Quintana que lo ganó Hugo frente a Lucas para la definición del franjeado con golpe de cabeza, sin necesidad de saltar. El desconocido Alexis Arias, en vez de salir, se metió a su arco. Inadmisible.

Así como el equipo visitante tuvo un momento favorable, que hasta le permitió llegar al segundo tanto por intermedio de Ferreira, anulado por posición adelantada, también debió afrontar un largo pasaje adverso con la expulsión irresponsable de Abel Paredes por juego brusco grave sobre Lucas Quintana.

Al toque, Jorge Bava incluyó al atacante Totín Amarilla por el mundialista Sub 20. El Ciclón fue adelante, por momentos envolvió al rival, contando con Cecilio Domínguez como revulsivo. El #10 alternó buenas con malas, como es su característica. Si sus intervenciones fueran mayormente acertadas, no estaría en nuestro medio, porque talento tiene.

En gran reacción, Gastón Olveira pudo desviar al córner un envío de Jorge Morel, en la acción local más clara de la fracción inicial.

Éver Almeida le hizo un favor al rival al sacarle a Hugo Quintana, quien venía siendo el del más alto rendimiento. Incluyó a Junior Barreto para fortalecer la defensa, que sin embargo no pudo mantener el cero.

Los anfitriones solicitaron un penal por una supuesta falta de Olveira sobre Pérez. Se dio una interminable revisión que determinó off-side del azulgrana. El arbitraje enfrió el espectáculo.

A través del VAR fue cobrado la pena máxima, por una infracción de David Martínez contra Iturbe, una entrada imprudente y a destiempo del zaguero.

El remate de Jonatan Torres fue desviado con la pierna por Olveira. Alerta desde cabina por adelantamiento del arquero, quien salió de nuevo airoso contra el Bocón, al desviar su segundo lanzamiento con poca convicción, con la mano.

El Ciclón insistió y llegó al empate como consuelo tras una gran asistencia de Cecilio y la resolución del retacón Aliseda, al redireccionar el balón. Había tiempo para la remontada, pero la actitud del Olimpia fue muy buena, porque actuó con firmeza, así como lo exige su rica historia.

Por doble amonestación, Richard Ortiz fue echado en tiempo adicional. El dueño de casa no estuvo lúcido para lograr la victoria que necesitaba para acercarse al líder Guaraní.

El último clásico del año generó muchas emociones y dejó poco margen para las habituales chanzas entre los fanáticos. Partidos como este dignifican el fútbol.