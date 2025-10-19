Superclásico

Cerro Porteño vs. Olimpia: último superclásico del año en vivo

¡Día de Clásico! Cerro Porteño y Olimpia miden fuerzas esta tarde en Barrio Obrero, poniendo fin a la serie de superclásicos de la temporada 2025. La Nueva Olla se viste de fiesta para albergar, por la fecha 17 del Clausura, el duelo más importante del fútbol paraguayo. A las 17:30, bajo el arbitraje de Juan Gabriel Benítez, rodará el balón. Seguí todas las alternativas en vivo por ABC.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 13:38

Para el Ciclón de Jorge Bava, este no es un clásico más: es una final. Tras la victoria de Guaraní, que remontó para vencer 2-1 a Recoleta y estirar a 4 puntos su ventaja, Cerro Porteño está obligado a sumar de a tres para seguir en la lucha por el título y volver a depender de sí mismo. La presión es doble, ya que el Azulgrana busca desesperadamente cortar una racha negativa de 8 partidos (4 derrotas, 4 empates) sin poder vencer a su archirrival en el General Pablo Rojas.

En la vereda de enfrente, el Decano de Éver Hugo Almeida tiene una meta clara: asegurar su presencia en la próxima Copa Sudamericana. Olimpia, actualmente sexto con 52 puntos, mantiene una ventaja mínima, pero no puede relajarse. Recoleta (51 puntos) y 2 de Mayo (47), que venció a Nacional, junto con Sportivo Ameliano (44), que sorprendió a Libertad, acechan en la tabla y meten presión por ese boleto continental. El Decano necesita sumar para blindar su posición.

Cerro Porteño vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño vs. Olimpia, el último superclásico de la temporada 2025

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el último superclásico de la temporada 2025: el Ciclón de Jorge Bava y el Decano de Éver Almeida juegan en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Momento de la infracción de Rodrigo Pérez, jugador de Olimpia, sobre Luis Amarilla, futbolista de Cerro Porteño, en el superclásico por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Olimpia: Los convocados para el superclásico vs. Cerro Porteño

Olimpia enfrenta hoy a Cerro Porteño por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Éver Hugo Almeida, quien llega a los 86 superclásicos, convocó a 23 jugadores.

Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Cerro Porteño: Los citados para el superclásico vs. Olimpia

Cerro Porteño convocó a 24 jugadores para el superclásico vs. Olimpia en La Nueva Olla. La principal ausencia es Federico Carrizo.

Jorge Morel, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
A qué hora juega Cerro Porteño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

AME4719. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/05/2025.- Jugadores de Cerro y Olimpia forman este sábado, en un partido de la Primera División de Paraguay entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube