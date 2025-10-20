Copa Paraguay: En juego, el primer cupo a semifinales

El duelo entre Tembetary y 2 de Mayo (nómadas y avícolas), por un lugar en semifinales, se desarrollará en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, a las 19:30.

Lea más: La marcha del torneo Clausura 2025

El ganador de la jornada enfrentará en la siguiente instancia a Guaraní o River Plate, que se enfrentarán el miércoles en el Erico Galeano, en Capiatá, a las 19:30.

Otro enfrentamiento marcado para este miércoles es el que sostendrán Nacional y 12 de Octubre de Itauguá, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 17:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El último cruce de cuartos está fijado para el jueves, entre Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta es la séptima edición del torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores, más el premio de 1.000.000.000 de guaraníes, alrededor de 142.000 dólares.

Del evento participan 75 clubes, los 12 de la Primera División, 16 de la División Intermedia, 18 de Primera B, 12 de Primera C y 17 de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

La competencia tiene como campeones a Guaraní (2018), Libertad (2019, 2023 y 2024), Olimpia (2021) y Ameliano (2022).

El máximo goleador es Lorenzo Melgarejo (Libertad), con 8 anotaciones, seguido por Richart Ortiz Páez, quien registró siete tantos en un partido, en la goleada de Sol de América de Pastoreo frente al Sport Diana de Bahía Negra 16-3, en el 2019.

Igualmente llegaron a la marca de siete conquistas Adrián Martínez (actual goleador de Racing Club), militando en Libertad y Derlis González, de Olimpia.

La mayor diferencia en conversiones la logró Fernando de la Mora en 2021, al superar por 17-0 a Atlético Trébol de Loma Plata.