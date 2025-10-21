Libertadores: Pedro y De Arrascaeta desafían a Racing en semifinales

Con Giorgian de Arrascaeta y Pedro como figuras claves de su potente motor ofensivo, el Flamengo está con el ánimo elevado tras vencer por 3-2 a Palmeiras el domingo en la Liga, donde se ubica como líder, gracias a la destacada actuación del uruguayo, principal artillero de la competición, y del delantero brasileño, quien ha vuelto a brillar tras flaquear meses atrás.

El encuentro con Palmeiras, considerado como una final anticipada del Brasileirão, dejó aún más confiado al Flamengo para el duelo contra los argentinos del Racing Club en el icónico Maracaná, donde espera abrir la nueva ronda de la Libertadores con una ventaja que sea difícil de igualar en Avellaneda la próxima semana.

El club de Río consiguió llegar a la semifinal tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penaltis, luego de empatar 2-2 en el resultado global. Racing, en cambio, sacó del torneo al Vélez Sarsfield tras vencer por 2-0 en el global de la eliminatoria.

De nuevo enfrentado a un conjunto argentino, el técnico Filipe Luis sabe que el Maracaná no garantiza tranquilidad y todo indica que apostará de inicio por una estrategia ofensiva. Flamengo, no obstante, tendrá dos bajas sensibles.

En el ataque, no contará con Everton Cebolinha, uno de los revulsivos del equipo, quien estará de baja por lo menos por dos semanas más, por una lesión en el abdomen y la cadera.

En la defensa sentirá la falta de Leo Ortiz, por la reciente lesión que sufrió en el tobillo en el encuentro con Palmeiras. En su reemplazo, el técnico brasileño debe optar por Danilo y reforzar la ofensiva con Luiz Araújo y Samuel Lino, pues el español Saúl Ñíguez es duda, también por lesión.

Racing, que busca alcanzar un título que no logra desde 1967, tiene las esperanzas concentradas en Adrián Martínez, su principal artillero, ante la masiva lista de jugadores lesionados.

Alan Forneris y Elías Torres no estarán en el Maracaná por lesiones de rodilla, junto Franco Pardo, ambos con problemas musculares. También son duda Santiago Sosa, Facundo Mura y Gabriel Arias. Alineaciones posibles:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal (o Varela), Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar (o Saúl Ñíguez), Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo (o Gonzalo Plata), Samuel Lino y Pedro. Entrenador: Filipe Luis. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco di Cesare, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Juan Nardoni; Adrián Martínez y Tomás Conechny (o Matías Zaracho). Entrenador: Gustavo Costas. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Carlos Orbe (Ecuador).