Paraguayos apuntan a la final de la Concacaf

El Real España hondureño, tercero en la liga de su país, y el Xelajú guatemalteco se enfrentarán el miércoles en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El equipo hondureño, que pasó a semifinales tras dejar en el camino al Plaza Amador, de Panamá, llega al duelo contra Xelajú, con el guatemalteco Amarini Villatoro en el banquillo, tras vencer por 3-0 a Choloma, en la decimoquinta jornada del torneo hondureño Apertura.

El Xelajú, que selló su pase a semifinales eliminando al Sporting San Miguelito, de Panamá, se medirá ante Real España luego de caer por 1-2 ante Mixco, en su último partido del Apertura guatemalteco.

El juego entre Real España y Xelajú, que se disputará en San Pedro Sula, norte de Honduras, será el primero entre ambos clubes en la Copa Centroamericana, aunque ya se han enfrentado en tres ocasiones en otras competiciones. Entre los atacantes del Real España figuran el brasileño Gustavo Moura, uno de los goleadores que contribuyó a que el equipo pasara a las semifinales de la Copa Centroamericana.

El Xelajú tiene en su línea delantera al paraguayo Pedro Báez, también goleador en la Copa Centroamericana, quien es un viejo conocido en el Real España, al que estuvo ligado entre 2022 y 2023. Probables alineaciones:

Real España: Luis López; Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto, Gustavo Moura y Bryan Moya. Entrenador: Jeaustin Campos. Xelajú: Rubén Silva; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalan; Yiltón Díaz, Jorge Aparicio, Juan Cardona, Elmer Cardoza; Jesús López y Pedro Báez. Entrenador: Amarini Villatoro.

Estadio: Francisco Morazán, de San Pedro Sula. Hora: 20:00, local (23:00 de Paraguay). EFE