San Lorenzo confirma a Sergio Orteman

Bajo la conducción del uruguayo, el club de la Ciudad Universitaria, Sportivo San Lorenzo, logró el subcampeonato de la División Intermedia y el ascenso, junto con el monarca del circuito, Rubio Ñu.

Entre el 2019 y 2020, el uruguayo acumuló 54 partidos con el Rayadito en el círculo privilegiado, con 14 victorias, 14 empates y 26 derrotas. El charrúa había tomado la conducción en la Primera B (tercera categoría), luego subió a Intermedia y posteriormente escaló a la Primera.

San Lorenzo tiene una larga militancia en la División de Honor, totalizando 33 temporadas, en ocho etapas, de 1950 a 1952, de 1954 a 1955, de 1961 a 1969, de 1985 a 1986, de 1988 a 1992, de 1995 a 2003, en 2015 y de 2019 a 2020.

