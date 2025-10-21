Fútbol

San Lorenzo confirma a Sergio Orteman

El Sportivo San Lorenzo confirmó la continuidad de Sergio Daniel Orteman en su retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol.

21 de octubre de 2025 - 17:45
Sergio Daniel Orteman (47 años), director técnico del Sportivo San Lorenzo.
Bajo la conducción del uruguayo, el club de la Ciudad Universitaria, Sportivo San Lorenzo, logró el subcampeonato de la División Intermedia y el ascenso, junto con el monarca del circuito, Rubio Ñu.

Entre el 2019 y 2020, el uruguayo acumuló 54 partidos con el Rayadito en el círculo privilegiado, con 14 victorias, 14 empates y 26 derrotas. El charrúa había tomado la conducción en la Primera B (tercera categoría), luego subió a Intermedia y posteriormente escaló a la Primera.

San Lorenzo tiene una larga militancia en la División de Honor, totalizando 33 temporadas, en ocho etapas, de 1950 a 1952, de 1954 a 1955, de 1961 a 1969, de 1985 a 1986, de 1988 a 1992, de 1995 a 2003, en 2015 y de 2019 a 2020.

