Fútbol

A qué hora juega Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo disputan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 09:37
El saludo entre los jugadores del Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo, en el encuentro correspondiente a la primera riueda del torneo Clausura 2025.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo juegan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Martín Torres del Barrio Santísima Trinidad en Asunción. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.