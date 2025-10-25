Sportivo 2 de Mayo, por prolongar su buen presente

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo abren hoy la disputa de la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Gallo Norteño” y la “Cruz Amarilla” juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en Martín Torres del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción : conduce Juan Gabriel Benítezcon VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Trinidense, por recuperar senda triunfal

Luego de la disputa de los cuartos de final de la Copa Paraguay, el Sportivo Trinidense quedó sin la posibilidad de alcanzar su principal objetivo del segundo semestre. Atendiendo que el torneo de integración de la APF otorga un cupo a la Copa Libertadores, los puntos que suma en la tabla acumulativa no le alcanzan al elenco del barrio Santísima Trinidad para alcanzar su principal causa. A pesar de eso, la “Cruz Amarilla”, que comanda José Arrúa tiene prácticamente abrochado el boleto a la Copa Sudamericana, y en su feudo intentará retomar la ruta triunfal, luego de la caída en la ronda anterior frente al Sportivo Luqueño.

2 de Mayo, por seguir en la senda triunfal

Se puede considerar que el Sportivo 2 de Mayo viene siendo el mejor equipo en la segunda rueda del torneo Clausura, y el gran responsable del buen presente es el entrenador Felipe Giménez, quien desde su retorno logró posicionar al equipo cerca de los puestos de vanguardia. Un triunfo del “Gallo Norteño” le acercará a su primer gran objetivo, dejándolo a un punto del último cupo a la Copa Sudamericana, que actualmente es ocupado por Recoleta FC, además los tres puntos lo dejarían a cuatro unidades del líder de la clasificación, Guaraní. El gran presente del elenco de la “Terraza del País” no queda ahí, ya que también lograron instalarse en semifinales de la Copa Paraguay, tras derrotar a Atlético Tembetary.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez, Juan Ángel Vera, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza; Marcos Gaona, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Alex Álvarez.

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Segundo Feliú, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Félix Jesús Llano y Marcelo Acosta; Rony Giménez y Rodrigo Ruiz Díaz