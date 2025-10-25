Añejo clásico: Entre la punta y el honor

El cuarto y último duelo añejo entre Olimpia y Guaraní se desarrollará en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 17:30, con localía franjeada.

El Cacique defiende su liderazgo, mientras que el Decano, rezagado en la carrera, juega por el honor, oficiando en cada ronda de “juez” de la definición, ya que viene de igualar 1-1 con Cerro Porteño, otro aspirante al título.

En el choque dominical nocturno, Recoleta FC y Libertad medirán fuerzas en el estadio del Independiente de Campo Grande, a partir de las 20:00.

Este enfrentamiento de fondo podría marcar definitivamente el descenso del General Caballero de Juan León Mallorquín, ya que al Canario le falta un solo punto para garantizar su permanencia y sentenciar al Rojo altoparanaense.

El partido vespertino, a cumplirse en la “Ciudad de los mitos y las leyendas”, es el más atractivo del día, por el protagonismo del Legendario y el deseo de mejoramiento del Expreso, que aspira un buen cierre de temporada de la mano de Éver Almeida.

La Leyenda franjeada prepara cambios de sistema (vuelve el 4-42) y de hombres, teniendo la baja de su capitán Richard Ortiz, expulsado en el superclásico al igual que Abel Paredes.

La Tribu transmite optimismo por el buen andar en este torneo y en la Copa Paraguay. El técnico aurinegro Víctor Bernay realizaría una sola modificación respecto al elenco que viene de superar a Recoleta 2-1, con el ingreso de Alexandro Maidana para cubrir la banda izquierda, en sustitución de Thiago Servín.