Fútbol

Derlis Benítez, árbitro del añejo clásico

Derlis Benítez fue designado para arbitral el domingo el añejo clásico del domingo entre Olimpia y Guaraní, por la 18ª ronda del Clausura 2025.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 17:31
Derlis Benítez arbitrará el domingo el partido entre Olimpia y Guaraní, a disputarse en Capiatá.
La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este viernes la lista de jueces para el capítulo 18 del torneo Clausura.

Las autoridades designadas son las siguientes:

Sábado 25 de octubre

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 17:30.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Roberto Cañete.

Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Martín Torres.

Horario: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 26

Olimpia vs. Guaraní

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

Lunes 27

Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM

Estadio: La Fortaleza, Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: José Cuevas.

Nacional vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Luis Onieva.