Derlis Benítez, árbitro del añejo clásico

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este viernes la lista de jueces para el capítulo 18 del torneo Clausura.
Las autoridades designadas son las siguientes:
Sábado 25 de octubre
Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 17:30.
Árbitro: José Natanael Méndez.
Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Roberto Cañete.
Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Martín Torres.
Horario: 20:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 26
Olimpia vs. Guaraní
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: José Cuevas y José Villagra.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.
Recoleta FC vs. Libertad
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 20:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Héctor Balbuena.
Lunes 27
Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM
Estadio: La Fortaleza, Villeta.
Horario: 17:30.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Julio Aranda.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: José Cuevas.
Nacional vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 20:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Luis Onieva.