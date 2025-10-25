Empate 1-1 entre Tembetary y Luqueño: Poco para contar, mucho para olvidar

El Sportivo permanece en el bajo rendimiento

Sportivo Luqueño se mantiene cuesta abajo en su rendimiento futbolístico y lo volvió a confirmar este sábado en el empate 1-1 frente a Tembetary, mostrando una incapacidad para lograr triunfos y, al menos, una estabilidad que deje tranquilo a su afición que sigue decepcionada.

En cuanto al pobre espectáculo que se vio en el campo el conjunto “nómada” se adelantó en el marcador a través de Paul Charpentier, quien transformó en gol un penal sancionado tras revisión del VAR, luego de que Fernando Benítez derribara a Francisco Esteche dentro del área.

Con la ventaja parcial, los dirigidos por Luis Escobar apostaron a la cautela, intentando cerrarle los caminos a un Luqueño que, pese a tener más posesión, no encontraba claridad en los metros finales. Los minutos transcurrieron entre imprecisiones, pelotazos y pocas ideas, con un primer tiempo que se apagó sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, en la segunda mitad el cuadro auriazul encontró el empate. Lautaro Comas igualó las acciones tras aprovechar el rebote que dio el arquero Canteros en el penal que el propio atacante había ejecutado.

El tramo final ofreció más fricción que fútbol, y el pitazo del árbitro apenas selló lo que se veía venir: un empate lógico por lo mostrado, pero decepcionante para los hinchas. Ninguno pudo imponer su juego ni generar una imagen convincente, en una tarde que pasará sin mayor recuerdo, pese a las variantes de ambos entrenadores.

El resto del juego transcurrió sin grandes sobresaltos ni emociones, con dos equipos más preocupados por no perder que por ir en busca de los tres puntos. Al final, el empate reflejó lo que fue el trámite: un encuentro chato, sin brillo y con muy poco para rescatar.

Lucas Barrios: La concentración no fue necesaria

El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios (40 años) sostuvo que su equipo se sacrificó para conseguir los tres puntos, pero no pudo, además minimizó el hecho de que el equipo no concentró.

“Lo de la concentración no se implementó porque creemos que los muchachos ya tienen una educación profesional, yo confío en ellos y se debe cortar eso y creer más”, comentó pese a los rumores de que su equipo no concentró por falta de pago.

“Creo que fue un tiempo para cada uno, lo que veníamos haciendo no se mostró en la primera mitad, pero en el segundo tiempo el equipo hizo un esfuerzo enorme para quedarse con los tres puntos, lastimosamente no se pudo dar, además no nos cobran un penal y ya van dos fechas que no nos cobran, debemos revisar esa situación”, finalizó.