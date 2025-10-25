Primer gol de Derlis Orué en Perú

Luego de militar en Sol de América (División Intermedia) la temporada pasada, Derlis Orué tuvo la posibilidad de emigrar para dar continuidad a su dilatada carrera futbolística.

El volante de recuperación, con pasado en Olimpia entre el 2009 y el 2010, contribuyó este sábado con un tanto para la victoria del Ayacucho FC sobre Deportivo Garcilaso 4-2, por la decimosexta ronda de la Liga 1 de Perú.

El guaraní registró la anotación al minuto 99, asegurando el éxito de su elenco, con el que lleva 32 presentaciones.

Esta es la segunda experiencia internacional para Orué, que entre 2018 y 2019 militó en el mexicano Mineros de Zacatecas, del circuito de ascenso.

Ayacucho marcha en el puesto 17 entre 19 competidores de la máxima categoría del balompié incaico.