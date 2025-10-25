Luqueño y el objetivo de mantener vivo el sueño continental

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño abren hoy la disputa de la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Auriazul” y el “Rojiverde” juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en Luus Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa: conduce José Méndez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Tembetary, sin nada por pelear, se juega la dignidad

La pérdida matemática de categoría del Atlético Tembetary fue prematura, confirmando su descenso a la División Intermedia cuando aún restaban ocho fechas para el final de la temporada. Tras este golpe, el ‘rojiverde’ de Luis Fernando Escobar concentró sus esfuerzos en la Copa Paraguay, pero el objetivo de alcanzar las semifinales también quedó trunco al ser eliminado en cuartos de final por Sportivo 2 de Mayo, a mitad de semana.

Sin más objetivos deportivos, el club ‘nómada’ tiene la misión de cerrar el Clausura con dignidad desde el fondo de la tabla, intentar empezar a despegar. Las cinco fechas finales se convierten ahora en una vitrina para que sus futbolistas se muestren a otros clubes que seguirán militando en la Primera División de cara al siguiente año.

Luqueño, el boleto a la Sudamericana como objetivo

En el partido que abre la fecha 18 del Torneo Clausura, Sportivo Luqueño se enfrentará a Atlético Tembetary con la misión de sumar puntos que le permitan acercarse a los cupos de Copa Sudamericana 2026 que otorga la tabla acumulativa. El Auriazul, comandado por Lucas Barrios, viene de cortar una racha de ocho partidos sin victorias (dos empates y seis derrotas) con su triunfo frente a Sportivo Trinidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta fue la primera victoria con la “pantera” al frente, recordando que su estreno como DT fue con empate frente a Nacional. Estos resultados le permiten al ‘Chanchón’ estar a ocho puntos de Recoleta FC, que por ahora, ocupa la última plaza continental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Líder Cáceres, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Richard Ríos; Juan Duarte, Rodrigo Rojas, José Díaz y Willian Candia; Juan Francisco Esteche y Paul Charpentier.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Ángel Benítez, Alexis Villalba y Sebastián Maldonado; Kevin Pereira, Fernando Benítez, Víctor Sebastián Quintana y Jonathan Ramos; Marcelo Pérez y Federico Santander.