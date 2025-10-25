Fútbol

A qué hora juega Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 09:27
El delantero del Sportivo Luqueño, Marcelo Pérez, en el duelo aéreo con el zaguero de Atlético Tembetary, Pablo Adorno.
Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojiverde y el Auriazul juegan en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: empieza a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de José Méndez y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.