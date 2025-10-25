Matías Segovia anota en Bélgica

Segovinha, cuya ficha pertenece al Botafogo de Brasil, anotó de tiro penal en el minuto 90 el tercer tanto para su equipo, que marcha en octavo lugar en la tabla de clasificación con 14 puntos, a 17 del líder SK Beveren.

Fue la primera anotación en siete partidos para el jugador paraguayo de 22 años, que en la temporada pasada estaba jugando en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Cristiano y Messi, goles 950 y 891

El astro portugués Cristiano Ronaldo alcanzó ayer los 950 goles en su carrera profesional al marcar el segundo tanto para el Al Nassr, en la victoria 2-0 sobre el Hazem, en la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí.

* Cristiano se afirma como máximo artillero en la historia del fútbol con 950 goles: 5 con el Sporting, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con el Juventus y, por ahora, 106 con el Al Nassr a los que hay que añadir los 143 con la selección de Portugal.

* Lionel Messi anotó el viernes dos goles en la victoria del Inter Miami por 3-1 frente al Nashville, en el arranque de los playoffs de la MLS de Estados Unidos.

Messi llega a los 891 goles en su carrera (solo por detrás de Cristiano Ronaldo): 672 con Barcelona, 114 con Argentina, 32 con París SG y 73 con Inter Miami.