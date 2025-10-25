Trinidense pone fin a la racha de Sportivo 2 de Mayo

El “Gallo” no aprovechó su momento y termino cediendo

Justificando el apodo de Gallo, 2 de Mayo madrugó con un gol tempranero, con el tanto que nació por izquierda, mediante una intensa presión tras la pérdida que culminó en una combinación entre Romero y el juvenil Riquelme. Este último asistió cerca de la medialuna a Molinas, quien, con poco ángulo, hizo gala de su técnica, haciendo pasar de largo a Rayer y Viera con un regate fino y justo para sacudir el zurdazo que ingresó al costado derecho de Dufour.

Pese al gol de apertura, la propuesta del visitante no se modificó: mantuvo la presión alta asfixiante, poblando el campo contrario con movimientos en bloque para dificultar la salida del dueño de casa. De esta manera, en el primer cuarto de hora y ya en tres cuartos de cancha, Acosta capturó un rechazo corto y en su intento por lanzar el centro exigió la reacción de Dufour, que se mostró atento y sin sorpresas, enviando el esférico al tiro de esquina.

Fue difícil para el Gallo sostener su intenso ritmo, y pasada la media hora el control pasó a ser del anfitrión, que tomó entusiasmo y fue poblando el terreno antagónico, pero durante el primer periodo no encontró la fórmula para inquietar al portero Martínez. La segunda parte fue un calco, porque el 2 de Mayo empezó muy bien, ofreciendo concierto de pases, pero no aprovechó su momento y el Triqui se adueñó del trámite y empezó a merodear el área rival.

Con empuje, Trinidense fue en busca de la paridad, pero la fórmula para inquietar al rival estaba en el banco, el ingreso de Giménez cambió el rumbo del juego. Primero ante un cabezazo defectuoso recibió la embestida del portero, acción revisada por el VAR, pero el juez, que sancionó penal, se mantuvo en la decisión, y Camacho terminó concretando.

En el tercer minuto de adición, producto de la presión, Romero de prepo, se aprovechó la falta de coordinación entre Sosa y la salida en falso del portero Martínez para apoderarse del esférico y ceder el gol a “Chiquito”, quien con calidad colocó el balón por encima del portero y los defensores que acudían al rescate, para intentar impedir el tanto del desnivel.

Chiquito Giménez con valoración al trabajo rival

La gran figura de la noche, el delantero de Sportivo Trinidense Óscar ‘Chiquito’ Giménez (35 años), reconoció el gran trabajo hecho por el rival de turno. “Hay que felicitar a 2 de Mayo, venían en alza, en el primer tiempo demostraron porqué tenían una buena racha, es lindo cuando un equipo juega así. En el entretiempo nos puteamos, porque ellos nos estaban metiendo un baile en nuestra cancha, estoy hace cinco años y medio en el club y primera vez que me sentí de esa forma”, expresó.

El atacante manifestó que su ingreso fue importante, para empezar a instalarse en el área adversaria. “Se dio es esta manera el partido, en el segundo tiempo creo que fue más de ida y vuelta, con mi ingreso también empezamos a sostener más la pelota arriba. Siempre me toca entrar en marcadores adversos, pero es una virtud que tengo a favor del equipo que puedo dar en un resultado en contra: entrar a pelear, tratar de bajar pelotas y demás”, analizó.