A qué hora juega Recoleta FC vs. Libertad y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Libertad juegan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor en Asunción. Conduce Derlis López con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.