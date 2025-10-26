Fútbol

A qué hora juega Recoleta FC vs. Libertad y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Libertad disputan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 10:39
El lateral de Recoleta FC, Ulises Coronel intenta avanzar ante la marca del atacante de Libertad, Gustavo Aguilar.
El lateral de Recoleta FC, Ulises Coronel intenta avanzar ante la marca del atacante de Libertad, Gustavo Aguilar.

Recoleta FC y Libertad juegan hoy la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor en Asunción. Conduce Derlis López con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.