Recoleta FC en busca de confirmar la permanencia ante Libertad

Recoleta FC y Libertad completan hoy la jornada dominical de la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Canario” y el “Gumarelo” juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Ricardo Grégor, de la ciudad de Asunción. Con la dirección referil de Derlis López y el VAR de Mario Díaz de Vivar.. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta, permanencia a la vista

Recoleta FC, uno de los equipos ascendidos a la máxima categoría esta temporada, tuvo momentos de irregularidad, pero está a solo un punto de asegurar su permanencia en la élite para 2026. El ‘Canario’ tuvo esta oportunidad en la jornada anterior, pero su derrota ante el líder Guaraní le impidió confirmar la salvación y, de paso, sentenciar el descenso de General Caballero de Juan León Mallorquín, que acompañaría al ya descendido Atlético Tembetary a la División Intermedia. El equipo ‘funebrero’, dirigido por Jorge González Frutos, no limita sus ambiciones a la permanencia, sino que también busca hacerse con uno de los cupos a la Copa Sudamericana. Para ello, intentará aprovechar la caída de Sportivo 2 de Mayo para ampliar a siete puntos la diferencia con el ‘Gallo’ en la tabla acumulativa.

Olimpia, por el honor y por ir abrochando el cupo continental

Libertad, el actual campeón del fútbol paraguayo tras conquistar el Torneo Apertura, vive una realidad alterada en este segundo semestre. El ‘Gumarelo’, comandado por el muy cuestionado Pablo Guiñazú, acumula seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, un periodo que incluye la eliminación en octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní. En las últimas once fechas, el ‘Repollero’ solo logró un triunfo (ante Luqueño en la duodécima ronda), registrando además cinco empates y cinco derrotas. Estos números lo dejan prácticamente sin posibilidades de ser el campeón con mayor puntaje acumulado de la temporada, una condición que le otorgaría el derecho de disputar la Supercopa Paraguay contra el monarca de la Copa Paraguay."

La formación de Recoleta FC vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Marcos Pereira, Juan Isidro Núñez y Juan Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Lucas Romero, José Antonio Espínola y Alejandro Silva; Wilfrido Báez y Lucas González.

La formación de Libertad vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Rodrigo Villalba, Ángel Cardozo Lucena, Lucas Sanabria y Hugo Fernández; Iván Franco y Lorenzo Melgarejo.