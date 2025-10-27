Cerro Porteño enfrenta a Nacional en un partido clave por el título

Cerro Porteño enfrenta a Nacional por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Ciclón juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción: conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, romper la racha sin triunfos

Nacional suma 3 encuentros seguidos sin victorias en el campeonato. La Academia de Pedro Sarabia, semifinalista de la Copa Paraguay 2025, no gana por Liga desde el 3-1 a Libertad hace exactamente un mes. Desde entonces, empató 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Luqueño y, perdió 1-0 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Cerro Porteño y la obligación de ganar

Cerro Porteño no tiene otro camino que el triunfo. El 3-1 de Guaraní sobre Olimpia en el más añejo obliga al Ciclón a ganar en el clásico de Barrio Obrero para no comprometer la pelea por el título de campeón. El Azulgrana de Jorge Bava, eliminado en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025, está a 6 puntos del Aborigen en la tabla de posiciones.

La formación de Nacional vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gerardo Ortiz; Carlos Espínola, Alejandro Maciel, Gastón Benítez, Darío Cáceres; Iván Valdez, Jua Alfaro, Leandro Meza, Mauricio Cabrera; Richard Prieto e Ignacio Bailone.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Cerro Porteño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Sergio Araújo y Luis Amarilla.