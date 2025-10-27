Guaraní: Doble corona en el horizonte

El presente deportivo de Guaraní es inmejorable, con jugadores potenciados por el cuerpo técnico del argentino Víctor Bernay, que se brindan íntegros en cada presentación.

Por el torneo de integración, ganado por el Cacique en la primera edición, en 2018, se vendrá el choque contra 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, por la fase semifinal. El otro cruce será animado por Nacional y General Caballero de Juan León Mallorquín.

Los partidos de la penúltima instancia de la Copa Py aún no fueron calendarizados. Los mismos se desarrollarían en la primera semana de noviembre. La final sería el viernes 28 del mismo mes, probablemente en Capiatá.

En cuanto al certamen liguero, que finalizará el domingo 23 de noviembre, la ruta legendaria marca los duelos contra Cerro Porteño (visitante), Libertad (local), General Caballero de Juan León Mallorquín (v) y Luqueño (l).

Las conquistas del Cacique

Guaraní parece tener menos títulos (11) de lo que merece su rica historia, siendo el primer campeón del fútbol paraguayo, en 1906.

Los otros cetros de Honor del Legendario se dieron en 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, Apertura 2010 y Clausura 2016.

La conquista aurinegra más reciente se produjo en la Copa Paraguay, con la final del 2018 ganada en penales a Olimpia, en Pedro Juan Caballero.

La “tribu” sueña ahora con los dos eventos en desarrollo y que están al alcance del combativo plantel.