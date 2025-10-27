Víctor Bernay valora el triunfo ante un rival “muy intenso y muy duro”

“Felicitar a los futbolistas porque han hecho un un gran partido con una gran entrega, con una gran responsabilidad. Considero que el rival fue muy intenso, fue muy duro. Jugó con todo el valor de poder ganar el juego. Pero nosotros, supimos la forma de poder atacar cuando teníamos la posibilidad de hacerlo y de saber de la estructura defensiva que también es importante. Nosotros somos un equipo que no nos dedicamos solo a una sola fase, sino que intervenimos en ambas y queremos ser protagonistas en ambas. Y por suerte hoy los futbolistas han desarrollado un gran juego y ese juego nos permitió a nosotros sumar tres puntos que los consideramos muy importantes, muy relevantes para seguir en esta, en esta lucha y en esta entrega fecha a fecha como nos hemos planteado”, valoró.

Al ser consultado sobre cómo manejar la ansiedad en la recta final del campeonato, respondió: “La ansiedad la venimos trabajando desde hace tiempo, nosotros somos un equipo que nos constituimos inicialmente para competir de igual a igual en este torneo a todos los rivales, los estamos pudiendo hacer, competimos con todos y con todos hemos tenido participación activa en el juego. Después, los resultados son otra cuestión, pero la competitividad la valoro en cuanto al desarrollo del juego y hemos podido competir con todos en igualdad de condiciones y lo demás es lo que venimos haciendo y trabajamos desde el primer día. No hay partido más importante que el que viene, no hay que pensar, en todo lo que queda, no hay que pensar en Copa Paraguay, que también nos queda, sino que hay que pensar ahora, focalizarnos en el rival que nos toca para poder ir siguiendo esta tesitura y esta política de ir en el paso a paso”.

Sobre la expulsión de Alexandro Maidana, el argentino mencionó que estos detalles son determinantes: “Se habla todo, los detalles en este momento del campeonato son importantes y son determinantes también, creo que es importante que lo interpretemos de esa manera, hemos hablado siempre, nosotros damos una devolución oral, muy reducida y resumida al finalizar el partido, pero damos una charla más extensa a partir de bajar decibeles y pensar. El futbolista, han visto la manifestación que tuvo, salió con mucha tristeza, entonces él sabe de lo que estamos hablando y todos los jugadores también, pero somos conscientes de que hay que ir transitando y hay que ir corrigiendo lo, en lo que nos equivocamos. Hoy tuvimos una equivocación en esa expulsión, que ojalá le sirva de aprendizaje al futbolista y nos brinde a nosotros la oportunidad de crecer como equipo también. Así que con mucha tranquilidad se habla todo. A veces, eh, las pulsaciones están muy fuertes, están muy altas, y a veces el futbolista ni bien pasa la acción le entra el arrepentimiento y la tristeza.”

Finalmente, el estratega analizó por qué su equipo retrocedió en los primeros minutos del segundo tiempo: “Las situaciones futbolísticas se dan de acuerdo a los resultados muchas veces, Olimpia fue muy incisivo en poner balones rápidos dentro de área, entonces nos obligó a defender esos balones. Sucede muchas veces con los equipos que están en desventaja y que quieren ir a buscar el empate, arriesgan y asumen iniciativas de profundidad para, para poder poner el partido en ese, en ese sector. Cuando un equipo queda atrás es porque no logra retener el balón y a partir de la retención del balón con el juego asociado y posicional, llegar al arco rival. Entonces, cuando vos no lo obligás al rival a, a retroceder, está una sensación de que te puede atacar continuamente. Y eso fue lo que nos sucedió y que lo mejoramos después de los cambios y eso nos dio la oportunidad de, de ser nosotros más profundos que ellos.”

