Cerro Porteño vs. Guaraní, la final anticipada por el torneo Clausura

Cerro Porteño y Guaraní pelean mano a mano por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Aborigen ganaron sus respectivos clásicos en la antesala del último y decisivo choque entre ambos: el domingo 2 de noviembre, a las 20:00, hora de nuestro país, el Azulgrana de Jorge Bava recibe al Legendario de Víctor Bernay en La Nueva Olla de Asunción.

El conjunto de Barrio Obrero llega a la fecha 19 a 3 puntos del cuadro de Dos Bocas: a pesar de la diferencia, Bava y compañía dependen de sí para conquistar el certamen título de campeón por la victoria 4-3 en la primera rueda. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es el duelo entre sí. Y por el momento, la ventaja es para el segundo en la tabla de posiciones.

“Un partido que va a marcar mucho”

“Afrontar un partido muy trascendente de aquí al final. Por más que quedan varias fechas, será un partido que va a marcar mucho. No es definitorio porque faltan muchas fechas. La Liga es apretada. cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero va a marcar mucho. Bienvenido lo de hoy que nos permite ver con otro entusiasmos esa final anticipada”, expresó Jorge Bava tras el 2-1 a Nacional.

“El partido más importante del año”

“Será difícil, creo que será el partido más importante del año que vamos a tener. Nos estamos mentalizando de la mejor manera. Estamos trabajando a full ya. Vamos a salir a ganar como en todos los partidos, si sumamos los tres puntos será sumamente importante que salir a esperar otro resultado”, analizó Diego Fernández luego de la práctica matutina de hoy en el Comité Olímpico Paraguayo.

