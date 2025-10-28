Fútbol

Cerro Porteño vs. Guaraní, la final anticipada por el torneo Clausura

Cerro Porteño y Guaraní disputan la próxima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Aborigen pelean por el título de campeón: el Azulgrana es escolta a 3 puntos del Aurinegro.

28 de octubre de 2025 - 13:08
Iván Ramírez (i), futbolista de Guaraní, disputa el balón en un partido frente a Cerro Porteño por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño y Guaraní pelean mano a mano por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Aborigen ganaron sus respectivos clásicos en la antesala del último y decisivo choque entre ambos: el domingo 2 de noviembre, a las 20:00, hora de nuestro país, el Azulgrana de Jorge Bava recibe al Legendario de Víctor Bernay en La Nueva Olla de Asunción.

El conjunto de Barrio Obrero llega a la fecha 19 a 3 puntos del cuadro de Dos Bocas: a pesar de la diferencia, Bava y compañía dependen de sí para conquistar el certamen título de campeón por la victoria 4-3 en la primera rueda. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es el duelo entre sí. Y por el momento, la ventaja es para el segundo en la tabla de posiciones.

El argentino Sergio Araújo, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
“Un partido que va a marcar mucho”

“Afrontar un partido muy trascendente de aquí al final. Por más que quedan varias fechas, será un partido que va a marcar mucho. No es definitorio porque faltan muchas fechas. La Liga es apretada. cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero va a marcar mucho. Bienvenido lo de hoy que nos permite ver con otro entusiasmos esa final anticipada”, expresó Jorge Bava tras el 2-1 a Nacional.

El uruguayo Jorge Bava (d), entrenador de Cerro Porteño, saluda a Pedro Sarabia, técnico de Nacional, en el partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
“El partido más importante del año”

“Será difícil, creo que será el partido más importante del año que vamos a tener. Nos estamos mentalizando de la mejor manera. Estamos trabajando a full ya. Vamos a salir a ganar como en todos los partidos, si sumamos los tres puntos será sumamente importante que salir a esperar otro resultado”, analizó Diego Fernández luego de la práctica matutina de hoy en el Comité Olímpico Paraguayo.

Diego Fernández, jugador de Guaraní, celebra un gol en el clásico más añejo contra Olimpia por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, Capiatá, Paraguay.
