Hugo Iván Valdez: “Se me cruzaron los cables, no pensé en ese momento, reaccioné”

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el delantero no dudó en asumir la total responsabilidad por su reacción: “Matías Pérez me dijo boludeces, cosas del partido, que suelen pasar, que quedan en la cancha. Yo fui bastante ingenuo. La verdad es que se me cruzaron los cables, no pensé en ese momento, reaccioné y, bueno, toda culpa mía, toda responsabilidad mía y me hago cargo”.

El jugador admitió su error, aunque dejó entrever dudas sobre la severidad de la sanción arbitral: “La verdad es que si yo hice una boludez, me equivoqué, pero no sé si era también para roja, capaz que con una amarilla solucionaba la cosa, pero ya está, yo fui un boludo que reaccionó, lo hecho, está hecho y bueno, hay que seguir”.

Insistiendo en la naturaleza del incidente, restó importancia a la provocación, pero lamentó su falta de control: “Nada, nada (sobre lo que le dijo Matías Pérez), cosas del partido, cosas que quedan en la cancha, cosas del fútbol, que ya me dijeron mil veces, pero ayer me agarró un poco caliente y, bueno, reaccioné y ya está”.

El delantero analizó el impacto de su expulsión en el desarrollo del juego, asumiendo una gran cuota de responsabilidad en el resultado adverso de Nacional: “Son cosas de un segundo, una reacción de un segundo, calentura del momento en la cancha. Yo reaccioné, no pensé, no medí y, bueno, me equivoqué, acepto el error, la derrota de ayer creo que si no es 100% culpa mía, ahí pega en el palo, soy totalmente responsable”.

Sobre la acción concreta, el ex-Ameliano minimizó la fuerza y la intención, sugiriendo que la tarjeta roja fue excesiva: “Sí, yo creo que ni siquiera fue cabezazo, yo creo que apoyé la cabeza por la espalda, ni siquiera fue cabezazo, creo que podría haber solucionado tranquilamente con una amarilla, porque tampoco fue tan fuerte, ni siquiera llegó a ser un cabezazo, pero bueno, me regalé, y ya está”.

Finalmente, el ofensivo albo expresó la mezcla de sentimientos tras el error, especialmente al recordar el buen rendimiento que estaba teniendo el equipo antes de su salida: “La verdad que me siento impotente, con rabia, me siento muy dolido porque estábamos haciendo un gran partido, creo que estábamos siendo muy superiores, llegábamos por todos lados, hasta que inclusive conseguimos el gol, estábamos manejando tranquilamente el partido, bueno, después de mi expulsión se vino todo abajo. Entonces, me siento bastante dolido, bastante culpable y, bueno, no me queda más que aceptar y seguir”.

La acción que desembocó en la expulsión de Hugo Iván Valdez