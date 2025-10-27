Cerro Porteño sigue dependiendo de sí mismo

Expulsión de Hugo Iván Valdez, en punto de quiebre

El encuentro comenzó con una gran intensidad por parte de ambos equipos, que, condicionados además por la intensa lluvia, no recurrieron tanto a la elaboración, sino que optaron por un juego más directo, en el afán de dirigir el peligro a las porterías.

Nacional inauguró el marcador, con una gran transición que tuvo su origen en una recuperación de Espínola, que derivó en la veloz carrera por derecha de Gaona Lugo por derecha, este metió el centro que tuvo la cortina en el primer poste de Bailone, para dejar sin oposición en el segundo poste a Prieto, quien ensayó la “tijera” que se terminó ingresando a la esquina izquierda de Arias.

El buen momento tricolor se desmoronó tras la expulsión de Valdez, quien cayó ingenuamente en la provocación de Pérez, un especialista en la materia, quien primero envió al delantero contra el cartel publicitario y, acto seguido, recibió un cabezazo en la espalda del jugador académico.

Casi inmediatamente el “Ciclón” aprovechó la superioridad numérica para emparejar el marcador, con el tanto que nació desde el centro de derecha de Riveros, a la posición de Araújo, quien recepcionó con el pecho y sin dejar caer el esférico ejecutó el zurdazo que ingresó al costado derecho del portero Ortiz.

Un minuto después Cerro Porteño pasó al frente con la anotación de Juan Manuel Iturbe, quien recibió el centro desde la derecha de Domínguez Huertas, sin oposición entre la última línea tricolor y el portero Gerardo Ortiz, a quien cometió con una definición colocada junto al poste izquierdo del guardameta.

En la complementaria los albos reclamaron una mano dentro del área de Giménez, sancionado por el juez, pero rectificado por el VAR. Posteriormente, un pelotazo de Espínola al rostro de Domínguez Huertas, cuando el charrúa se encontraba tendido en el césped, derivó en la expulsión de “Paraguarí”, irresponsabilidad que fue encaminando el triunfo azulgrana.

Jorge Bava: “El equipo se supo reponer”

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, destacó la capacidad para reponerse. “Se tornó muy difícil desde el principio, con la apertura del marcador de ellos, pero creo que el equipo se supo reponer y conseguimos una victoria que es muy importante de cara a lo que se viene”.

El conductor azulgrana aseguró que la expulsión de Hugo Iván Valdez tuvo incidencia en el trámite. “La expulsión fue un punto de inflexión, también aprovechar ese hombre de más, que lo hicimos de buena manera y rápido, haberlo empatado y luego pasar a ganarlo, nos motivó a levantarnos y se tornó otro partido”.

El técnico charrúa aseguró que en esta instancia del torneo lo importante es ganar. “Más allá de la forma lo impostergable era ganar, es lo más importante, y después las formas, hay que cosas que debemos corregir para estar más cerca de la victoria”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)