Sinner vence a Cerúndolo y avanza a cuartos en París

Jannik Sinner se convierte así en el primer tenista italiano en alcanzar al menos los cuartos de final en los nueve Masters 1000, las competiciones más importantes del circuito masculino después de los cuatro del Grand Slam.

Francisco Cerúndolo, el último jugador sudamericano en resistir en el cuadro individual y el mejor situado en el ranking ATP, no lo puso nada fácil en el primer set.

Pero, el segundo fue un paseo para Sinner, que está ahora a tres victorias de recuperar el #1 mundial, algo que conseguirá si es campeón el domingo en París gracias a la eliminación precoz del español Carlos Alcaraz.

El otro favorito al título en París, el alemán Alexander Zverev, #3 mundial y vigente campeón en París, se mide en el último turno de los octavos al español Alejandro Davidovich Fokina (15º). AFP