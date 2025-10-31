Fútbol
31 de octubre de 2025 - 11:46

2 de Mayo vs. Tembetary, el segundo partido de la fecha 19

Rodrigo Rojas (d), jugador de Atlético Tembetary, disputa el balón en un partido frente a 2 de Mayo por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Rodrigo Rojas (d), jugador de Atlético Tembetary, disputa el balón en un partido frente a 2 de Mayo por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

2 de Mayo y Atlético Tembetary disputan hoy el segundo partido de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Rojiverde juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107. FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

2 de Mayo, por un cupo internacional

2 de Mayo continúa matemáticamente en la pelea por el título, pero el tropiezo en la ronda anterior, 2-1 ante Sportivo Trinidense, cortando la racha de 9 encuentros sin perder, frenó el ascenso en la tabla de posiciones. Por lo tanto, el Gallo de Felipe Giménez está concentrado en una clasificación internacional: a Copa Libertadores por Copa Paraguay o a Copa Sudamericana por el anual.

Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Atlético Tembetary, a la Intermedia

Atlético Tembetary fue el primer equipo en perder la categoría y jugará el próximo año en la División Intermedia. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar, como General Caballero de Juan León Mallorquín, que también descendió, quiere terminar la estancia en la División de Honor sumando la mayor cantidad de puntos posibles. En la ronda anterior, igualó 1-1 con Sportivo Luqueño.

Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

La formación de 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Feliú; Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz; César Castro; Marcelo Acosta, Brahian Fernández, Óscar Romero, Henry Riquelme; Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Duván Zárate, Denis Colmán, Josué Díaz, Willian Candia; Francisco Esteche y Paul Charpentier.