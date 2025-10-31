2 de Mayo vs. Tembetary, el segundo partido de la fecha 19

2 de Mayo y Atlético Tembetary disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Rojiverde juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Conduce Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107. FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
2 de Mayo, por un cupo internacional
2 de Mayo continúa matemáticamente en la pelea por el título, pero el tropiezo en la ronda anterior, 2-1 ante Sportivo Trinidense, cortando la racha de 9 encuentros sin perder, frenó el ascenso en la tabla de posiciones. Por lo tanto, el Gallo de Felipe Giménez está concentrado en una clasificación internacional: a Copa Libertadores por Copa Paraguay o a Copa Sudamericana por el anual.
Atlético Tembetary, a la Intermedia
Atlético Tembetary fue el primer equipo en perder la categoría y jugará el próximo año en la División Intermedia. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar, como General Caballero de Juan León Mallorquín, que también descendió, quiere terminar la estancia en la División de Honor sumando la mayor cantidad de puntos posibles. En la ronda anterior, igualó 1-1 con Sportivo Luqueño.
La formación de 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay
Ángel Martínez; Juan Feliú; Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz; César Castro; Marcelo Acosta, Brahian Fernández, Óscar Romero, Henry Riquelme; Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.
La formación de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay
Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Duván Zárate, Denis Colmán, Josué Díaz, Willian Candia; Francisco Esteche y Paul Charpentier.