2 de Mayo vs. Tembetary, el segundo partido de la fecha 19

2 de Mayo y Atlético Tembetary disputan hoy el segundo partido de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Rojiverde juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107. FM y ABC TV Paraguay en Youtube.