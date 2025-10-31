General Caballero y Recoleta FC abren la fecha que puede definir el campeonato

General Caballero y Recoleta FC disputan hoy el primer partido de la fecha que puede encaminar la definición del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo y el Canario juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Fernando López y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107. FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero, descendido a la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín perdió la categoría hace un par de fechas y regresa a la División Intermedia para la temporada 2026. Semifinalista de la Copa Paraguay 2025, el Rojo de Humberto Ovelar tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos para despedir con honores la estadía en la Primera División de Paraguay. En la ronda anterior, goleó 4-1 a Sportivo Ameliano.

Recoleta FC, por el cupo a la Copa Sudamericana 2026

Recoleta FC aseguró la permanencia en la División de Honor y concentra toda la atención en una clasificación continental. El Canario de Jorge González está sexto con 52 puntos en el acumulativo y falta de cuatro jornadas para la culminación del certamen, ocupa puestos de Copa Sudamericana 2026. El Funebrero está a 1 de Olimpia (53) y comparte puntaje con Nacional, octavo en la tabla.

La formación de General Caballero vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Luis Guillén; Leonardo Rodríguez, Éver Fernández, Gaspar Vega, Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Silvio Torales, Juan Franco, Mauricio Rojas; Axel Baigorra y Víctor Villalba.

La formación de Recoleta FC vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Pris, Marcos Pereir, Juan Núñez, Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Lucas Romero, José Espínola, Matías López; Wilfrido Báez y Lucas González.