Tembetary y un golpe a domicilio al Sportivo 2 de Mayo

Con la mira puesta en la semifinal de la Copa Paraguay, el entrenador Felipe Giménez decidió no incluir en el once titular a jugadores que son puntales en el buen presente del Sportivo 2 de Mayo, como el caso del zaguero Pedro Sosa y el delantero Rodrigo Ruiz Díaz, quienes seguramente serán de la partida el miércoles ante Guaraní.

Pese a estas variantes, el “Gallo” norteño no traicionó su estilo y, desde el pitazo inicial, tomó el protagonismo del partido, generando con paciencia situaciones de gol que carecieron de la puntada final, ante un Tembetary que se limitó a replegarse, cifrando sus esperanzas en los contraataques o en las acciones de pelota quieta.

El elenco nómada se hizo valer de la pelota para gestar el tanto de apertura. Tras un tiro de esquina de Candia, el balón fue a la posición de Marotta, quien a raíz de una sujeción de Castro no pudo concretar la definición, y consecuentemente, la acción derivó en la sanción de la pena máxima, de la que se encargó Charpentier, con una ejecución centrada al techo de la portería.

Con el tanto de apertura se fueron acentuando más las propuestas, al monopolio del elenco local le seguía faltando la efectividad. En el primer tiempo un tiro libre de Llano entre el portero y la última línea no pudo ser conectado ni por Saiz ni por Diego Acosta, quien en la complementaria contó con otra chance inmejorable, de frente a la portería intentó acomodar el esférico en el ángulo derecho, pero el tiro se fue desviado.

