General Caballero 1-Recoleta 3: Canario sobrevuela la plaza “Sudamericana”

Una victoria sin exigirse mucho

Descendido anticipadamente, ver cómo planteaba General Caballero el partido de ayer frente a Recoleta FC era la curiosidad. Recurrir a mayoría de los que no vienen jugando y apostar a dar el golpe en semifinales de la Copa Paraguay es la motivación del equipo de Mallorquín.

Diezmado en sus filas, el dueño de casa permitió al Canario a volar a su antojo en el campo que está muy estropeado. Y no tardó mucho el gol funebrero, a solo 8 minutos, Wilfrido Báez, ya festejó, pero después el trámite del partido se estancó. Fue “General” el que acercó peligro buscando la paridad, aunque hacia el final de la primera etapa, Recoleta tuvo en los pies de Lucas González dos veces para aumentar la diferencia, pero no lo aprovechó.

El técnico Humberto Ovelar no dudó volver a la cancha con tres cambios en el arranque del segundo tiempo y el local comenzó a ejercer una mejor versión. El Funebrero ya no tuvo la facilidad de imponer su ritmo, y cuando el Rojo de Mallorquín adelantó sus líneas decidido a empatar, surgió un gran contragolpe de Recoleta, cuando el experimentado Hernán Perez -uno de los cambios- desde su propio terreno se hizo del balón y llegó hasta bajo el palo de Tales y aumentar la ventaja. Luego le tocó el turno a Hugo Sandoval, otra variante, y la diferencia de 3-0 era incuestionable. Pero el cuadro militar no se quedó sin gol de honor, al que llegó de penal por Gaspar Vega.

En fin, Recoleta ganó, sumó y “General” lo jugó con responsabilidad.

