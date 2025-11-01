Libertad 2-Olimpia 2: Clásico “blanco y negro”, sin ganador en Tuyucuá

La expulsión del Alfonzo perjudicó al Decano

El encuentro comenzó con el madrugador tanto de Olimpia, que nació en un tiro de esquina de Quintana al punto penal, desviado por Alcaraz a la posición de Alfonzo, quien en el borde del área aprovechó la falta de oficio defensivo de “Tacuara” para acomodar el esférico y sacar el derechazo que ingresó al costado derecho del estático Morínigo.

A partir del tanto de apertura, Libertad tomó el protagonismo de las acciones, con la anuencia del franjeado, que adoptó una postura cautelosa, intentando sacar provecho de la necesidad del dueño de casa. El local, con “Tacuara” en ofensiva no tuvo recursos amenazantes para inquietar al joven Insfrán, a eso se le suma la ausencia de uno de los ofensivos más desequilibrantes del Gumarelo, Hugo Fernández, quien no pudo estar en el “blanco y negro” por pertenecer a los registros de Olimpia.

Antes de llegar a los diez minutos, Olimpia duplicó su ventaja con la anotación que tuvo su origen en una recuperación en la zona de Cardozo, quien rápidamente activó la incursión ofensiva por derecha de Morales, el uruguayo fue avanzando con una diagonal de derecha al medio, y al no encontrar oposición sacó el derechazo cruzado que se incrustó la costado derecho del portero Morínigo.

Llegando a la media hora de juego, el elenco franjeado se quedó con diez jugadores por la expulsión de Axel Alfonzo, a instancias del VAR, que detectó un pisotón del zaguero al tobillo de Villalba en una acción normal de pelota dividida, que derivó en la polémica tarjeta roja, que es la quinta para el equipo de Éver Almeida en los últimos tres partidos, una incidencia que luego cambiaría el curso del partido.

Con la superioridad numérica, el Gumarelo transformó el trámite en un monopolio a su favor, ante un rival que parecía renunciar al ataque. Recién sobre el cierre de la primera mitad logró descontar, mediante Melgarejo, quien en el primer poste recibió el centro desde la izquierda de Espinoza y, cayéndose, sacó el zurdazo cruzado al costado izquierdo de Insfrán.

La complementaria continuó con la misma temática, el portero Insfrán, pero alcanzando la hora de partido, el dueño de casa emparejó el marcador con otro tanto de Melgarejo, quien ubicó el esférico por encima del guardameta, tras recibir un pase aéreo de Giménez, quien previamente interceptó en tres cuartos, el intento de salida de Olimpia.

Lucas Morales: “Tratamos de aguantar”

El lateral de Olimpia Lucas Morales (25 años) hizo énfasis al desgaste que implica jugar con diez jugadores por tercer juego consecutivo, la de ayer a consecuencia de la expulsión de Axel Alfonzo,

“Tercer partido consecutivo con un jugador menos, la verdad se siente en lo físico, tratamos de aguantar lo más que pudimos, no supimos aprovechar algunas oportunidades de contragolpe, una lástima otra vez no poder sostener el marcador, expresó.

El delantero de Libertad, Lorenzo Melgarejo (35), autor del doblete local, manifestó lo difícil que representa conseguir triunfos, en este mal presente del elenco gumarelo.

“Lo importante era no perder, comenzamos muy mal el partido, a los 10 minutos ya íbamos 2-0 abajo. Nos entran goles increíbles, las pelotas que van por el palo o algún rebote, siempre nos entran, eso tenemos que mejorar para tratar de ganar los partidos, que nos está costando”, indicó.

