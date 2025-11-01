Nacional y Trinidense: Ni goles ni brillo en La Visera

Partido con escasas emociones

Nacional y Sportivo Trinidense estuvieron lejos de alcanzar un nivel de juego que aporte emoción al discreto encuentro disputado este sábado en La Visera de Barrio Obrero, donde la escasa afición que acompañó se fue más inclinada al bostezo que al aplauso.

En la primera mitad, Nacional intentó asumir el protagonismo y generar peligro sobre el arco rival, pero las variantes que ingresaron en reemplazo de los expulsados Carlos Espínola y Hugo Iván Valdez, sancionados en la fecha anterior, no lograron darle al equipo un funcionamiento más ofensivo.

El conjunto tricolor mostró buenas intenciones, aunque le faltó profundidad y claridad para inquietar a la defensa de Trinidense, que se plantó con orden y contuvo sin mayores sobresaltos los intentos del local.

Por su parte, la Cruz amarilla apostó a la espera y al contragolpe, buscando aprovechar los espacios con Néstor Camacho y Álex Álvarez, pero la falta de precisión en los pases y la escasa conexión entre sus hombres de mediocampo impidieron que el visitante generara situaciones capaces de inquietar a Gerardo Ortiz.

En el segundo tiempo, el desarrollo del juego mantuvo la misma tónica: mucha lucha en la mitad de la cancha, pocas ideas y cero emociones frente a los arcos.

La Academia intentó adelantar sus líneas y buscar mayor presencia ofensiva con el ingreso de Orlando Gaona Lugo, pero el conjunto tricolor siguió careciendo de creatividad en los metros finales.

Triqui, por su parte, se mostró cómodo en su papel de esperar y contragolpear, aunque tampoco consiguió traducir sus avances en ocasiones claras. Néstor Camacho fue el más activo en ataque, pero careció de compañía y precisión para desnivelar.

Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió previsible y sin intensidad, hasta que el pitazo final selló un empate sin goles que reflejó lo poco que ambos propusieron en el campo. Pero de ambos el punto sirvió más Trinidense que se afirma en el tercer lugar de la tabla.