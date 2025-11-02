Ameliano sigue en pelea por el cupo a la Copa Sudamericana

Encuentro pobre definido sobre el cierre

El encuentro comenzó con el protagonismo del Sportivo Ameliano, que tomó el control del esférico, con el triángulo medular conformado por Moreira, “Mudo” Valdez y Barrientos, este último generando avances mediante pelotas filtradas que generalmente encontraban a Elvio Vera, bastante participativo e incisivo en las acciones de ataque.

Pese a tener la posesión, la “V” azulada careció de profundidad , tal es así que su acción más clara fue derechazo lejano de Pablo Aranda, desviado levemente por Aguilar, recostado sobre su lado derecho. Anteriormente, Ocampos se perdió el gol desde posición poco creíble, conectando con un cabezazo desviado un centro de Elvio Vera, quien había tomado un córner pasado.

Por su parte, Luqueño con un estilo más práctico se las ingenió para dirigir el peligro a la portería de Martínez, la más clara nació con un saque largo de Aguilar, que tuvo la peinada de Pérez, que dejó a Pereira listo para ejecutar el zurdazo que se desvió levemente en la marca de Aranda, para hacer que la definición termine elevada por encima del larguero.

La complementaria continuó con la misma temática, con Ameliano manejando la pelota mientras que el Auriazul con los cambios intentó tener mayor profundidad. El equipo de Lucas Barrios comenzó inquietando con un centro atrás de Comas que conectó de primera Pérez con un derechazo rasante que contó con la buena intervención de Martínez sobre su izquierda.

Posteriormente, Luqueño volvió a exigir en un par de ocasiones al portero Martínez, primero sacando un derechazo de Ocampos que tenía destino de red. Luego evitó la conquista de Rodríguez, quien de tiro libre sacó un misil que iba dirigido directamente al ángulo superior derecho del exportero de Cerro Porteño, que empezaba a ser la figura.

Cuando parecía que el partido se iba con el marcador vacío, Fredy Vera presionó a la salida de Monzón y le arrebató el esférico al zaguero, para luego ganar línea de fondo por derecha y meter el centro a media altura que encontró solo a Sanguina, quien sin oposición, de palomita depositó el balón al fondo de la red, para el tanto que sirve para seguir peleando por la plaza continental.