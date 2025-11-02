Cerro Porteño 1-Guaraní 0: El Ciclón desplaza de la punta al Cacique

Bava le ganó la pulseada a Bernay

El primer tiempo transcurrió entre la tensión de Cerro Porteño, por la obligación de ganar, y la tranquilidad hasta excesiva de Guaraní, como si el empate de visitante fuese el mayor premio al que podía aspirar, cuando daba para más.

El escenario ideal hubiese sido que la fiesta vivida en las gradas se traslade al rectángulo, pero eso no pasó en la fracción inicial, porque pese a la predisposición del árbitro de dar fluidez al espectáculo, pasando por alto las “faltitas” que se suelen cobrar, igualmente hubo muchos cortes que en cierta medida enfriaban las acciones en los momentos calientes.

En un fútbol tan lento como el nuestro, que los equipos hayan actuado por momentos con intensidad, fue algo digno de destacar. Solo que en materia de acciones claras frente a las porterías, se registraron pocas y casi solo de un lado.

Recuperación de Gastón Giménez, traslado de Juan Manuel Iturbe, intercepción defensiva y remate de Pachi Carrizo en la misma dirección del arquero Pérez.

Dentro del periodo de cinco minutos de recuperación se produjo un bombazo de Jorge Morel que salió desviado y una gran intervención del golero aurinegro para desviar el cabezazo de Sergio Araújo.

Muy poco en ataque del Cacique, casi nada. Tuvo llegadas, pero no fueron claras. La ida al descanso marcaba un 58 por ciento de posesión del esférico por parte de los azulgranas, con errores en salida e imprecisiones en los pases de tres cuartos de cancha para arriba.

La complementaria era para arriesgar y así lo entendió Jorge Bava, que le ganó la pulseada a Víctor Bernay, al incluir al ofensivo Aliseda por el volante de contención Morel, mientras que su colega introdujo a Torales por el Tanque Ramírez, cuando el indicado a salir era Fernando Fernández.

El desequilibrio llegó precisamente por intermedio de Aliseda, el de aspecto “sobrealimentado”. Conducción de Araújo al borde del área entre López y Barbotte, para la recepción del “Gordito” y la posterior resolución con disparo colocado, lejos del alcance de Pérez.

Guaraní avanzó más con fuerza que con orden y en tiempo adicional tuvo la posibilidad del empate, con un tiro de “Lau-toro” Pereira que dio en el travesaño.

El sufrimiento forma parte del cerrismo, solo porque fueron dilapidadas cargas prometedoras para liquidar el expediente. De todas maneras, ganó el elenco que afrontó el choque como una verdadera final. El que juega a no perder, por lo general cae. La postura legendaria no fue la mejor.