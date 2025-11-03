Cerro Porteño y Guaraní, en simultáneo en la próxima fecha

Ni bien culminó el último partido de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó el fixture de la antepenúltima ronda: aunque todavía no puede haber campeón, Cerro Porteño y Guaraní, puntero y escolta respectivamente, juegan en simultáneo.

El Ciclón y el Aborigen disputan la jornada 20 el domingo 9 de noviembre: los dirigidos por Jorge Bava visitan a Sportivo Trinidense, clasificado a la Copa Sudamericana 2026, en el Luis Salinas de Itaugúa, mientras que los conducidos por Víctor Bernay reciben a Libertad, que no pelea por nada, en La Arboleda de Asunción. Ambos partidos son a las 18:00, hora de Paraguay.

Cerro Porteño y la ventaja como puntero

Cerro Porteño, que derrotó 1-0 a Guaraní con el tanto de Ignacio Aliseda y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones, suma 39 unidades, mismo puntaje que el Legendario, pero con la ventaja deportiva de haber triunfado en los dos duelos del campeonato (4-3 y 1-0). Por eso, en caso de igualdad de puntos al final del certamen, el título festejan los de Barrio Obrero.

Guaraní y las semifinales de Copa Paraguay

El Azulgrana tiene la semana completa con relación al siguiente compromiso, mientras que el Aurinegro debe disputar las semifinales de la Copa Paraguay 2025. Bernay y compañía enfrentan al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por un boleto a la final: la serie, a eliminación directa, es el miércoles 5 de noviembre a las 20:00, en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy