Jorge Bava: “Una final más y luego vamos por las siguientes”

Cerro Porteño es nuevamente puntero del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La victoria 1-0 sobre Guaraní con el tanto de Ignacio Aliseda dejó al Ciclón a tres fechas del título de campeón. El Azulgrana pasó de la “final anticipada “ en La Nueva Olla contra el rival directo en la pelea por el campeonato a otras tres entre las que es visitante en dos y local en una.

Lea más: Jorge Bava: “La energía que hubo en la Olla fue importante”

“Con mucha alegría y tranquilidad porque era un partido que necesitábamos ganar para agarrar la punta. Era una final anticipada”, expresó Jorge Bava en conferencia. “Ahora una final más y luego vamos por las siguientes porque está todo apretado”, aseguró el entrenador uruguayo sobre las próximas presentaciones: vs. Sportivo Trinidense, Libertad y Atlético Tembetary.

Jorge Bava: “Seguir con esta tesitura”

“Tenemos que seguir con esta tesitura de como el equipo se comportó porque vienen partidos muy difíciles para todos y queremos encarar de la misma manera, con esa alegría y la mesura, que necesitamos para afrontar los partidos de acá al final”, expresó Bava. “Es importante, la vedad muy importante, pero para darle valor al partido de hoy tenemos que seguir por esta senda”, añadió.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

El conjunto de Barrio Obrero, líder con 39 unidades, visita al Sportivo Trinidense en el Luis Salinas de Itauguá: el encuentro arranca a las 18:00, hora de Paraguay, y es en simultáneo con Guaraní vs. Libertad, choque programado en La Arboleda de Asunción. “Seguir ganando y conseguir lo que todos queremos que es el campeonato”, finalizó el técnico charrúa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy