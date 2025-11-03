Guaraní: Cambio de chip en la Toldería aurinegra

Guaraní lidiará el miércoles con 2 de Mayo, en Villa Elisa, a las 20:00, por un lugar en la final de la Copa Paraguay, de la cual es el primer campeón, en 2018.

Si bien la caída del domingo contra el Ciclón por 1-0 caló hondo, el cuerpo técnico de Víctor Bernay tiene como misión levantar al grupo que aún sueña con la histórica doble conquista, teniendo en cuenta que en el Clausura 2025 aún restan tres rondas.

Retomando el hilo de la competencia liguera, el domingo se vendrá un partido especial, contra Libertad, con el que existe una histórica rivalidad. El enfrentamiento será en La Arboleda de Trinidad, a las 18:00.

Los dos últimos adversarios del certamen serán General Caballero de Juan León Mallorquín y Sportivo Luqueño.

La final de la Copa Paraguay, a la que esperan acudir los componentes de la “Tribu”, será el miércoles 26 del mes en curso.

“Tenemos que hacer nuestro trabajo y tener la fe de que algo va a pasar”, señaló Bernay en referencia a la lucha consagratoria que sostienen con Cerro. El profesional argentino considera que los azulgranas se pueden frenar y ellos deben sumar para volver a pasar al frente en el tramo final de la temporada.

“La fortaleza mental es lo que nos va a sostener en estos momentos difíciles”, consignó el orientador aborigen.