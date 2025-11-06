Cita futbolera en Itauguá con Recoleta FC-Luqueño

El Canario, Recoleta FC, oficia de local contra el Sportivo Luqueño en el estadio del 12 de Octubre por razones de seguridad, teniendo en cuenta que su Nido habitual es el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético.

Con una mejor temporada, a punto de ser sellada con la clasificación a la Copa Sudamericana, el equipo aurinegro es el candidato a lograr el triunfo por primera vez en el ciclo contra el Sportivo, que atraviesa por una crisis deportiva que lo ubica en el penúltimo puesto del acumulativo, solo por encima del descendido Atlético Tembetary.

El entrenador aurinegro, Jorge González Frutos, tendrá la vuelta del experimentado capitán Alejandro Silva, ausente en la reciente victoria sobre General Caballero de Juan León Mallorquín 3-1, por acumulación de tarjetas amarillas.

Una de las mayores promesas del club, Manuel Schupp, integra el equipo. El zurdo de 19 años se destaca por sus gambetas.

Luqueño viene de perder por 1-0 contra Ameliano, por un error individual. Su conductor, Lucas Barrios, considera que el funcionamiento del equipo fue bueno, por lo que solo tendría una variante, el ingreso del volante central Fernando Benítez por Sergio “Chico” Díaz, mermado en el aspecto físico al igual que varios componentes de la dotación auriazul.

La ronda continuará el sábado con el duelo entre Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín, a cumplirse en Capiatá, a las 17:00. El horario, algo inusual por ser el único encuentro del día, fue fijado en función al desarrollo de Teletón, campaña benéfica anual para recaudar fondos.