El Gallo norteño clasifica a la Libertadores

Por primera vez, Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero participará de la Copa Libertadores, como Paraguay 4.

El reglamento actualizado de la Conmebol establece que en su máximo evento solo pueden competir clubes que estén en la máxima categoría en sus respectivos países, por lo que al descender a la División Intermedia, el Rojo del Alto Paraná, General Caballero de Juan León Mallorquín, no podrá intervenir en el evento si gana la séptima edición del torneo de integración.

El juego consagratorio entre los representantes del fútbol del interior en el profesionalismo se disputaría el próximo miércoles 26, en Capiatá.

De esta forma, por segundo año seguido el Gallo norteño será internacional. En este 2025 participó de la Copa Sudamericana, aunque no pudo superar el filtro local frente a Guaraní, contra el que se tomó la revancha al vencerlo el miércoles por 1-0.

* Sabor agridulce. General Caballero está a una victoria de su máxima gesta deportiva. Sus autoridades consideran injusto el hecho de no jugar la Libertadores, lógicamente si logran la corona. Existen antecedentes de instituciones que perdieron la categoría, pero que igual participaron del torneo, como Criciúma, Santo André, Paulista, Palmeiras (Brasil), Wilstermann (Bolivia), Wanderers (Chile), Tigre y Patronato (Argentina).