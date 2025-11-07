Recoleta FC 2-Sportivo Luqueño 3: Remontada Auriazul

Sobre el final, Luqueño se repuso y lo ganó

Recoleta FC recibió de local a Luqueño en Itaugúa. El encuentro arrancó siendo favorable a la visita que atacó decididamente desde el primer minuto de juego.

Luqueño tuvo un alentador comienzo con un remate que efectuó Walter Rodríguez y pegó en el palo izquierdo de la portería custodiada por Óscar Toledo, que iba a tener arduo trabajo durante el primer tiempo.

Y esto se debió principalmente porque el Auriazul llegó al área rival en varias ocasiones. Los protagonistas fueron varios: Kevin Pereira, Rodrigo Alborno y Walter González, que no pudieron capitalizar las opciones que tuvieron.

En contrapartida, Reco inició atascado en su campo, sin poder encontrar fútbol asociado que pueda afectar al rival, situación que se complicó cuando Iván Piris se fue expulsado por un codazo que le dio a Kevin Pereira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de ello, salió adelante con un jugador menos y encontró un tiro libre ofensivo, que fue magistralmente ejecutado por Alejandro Silva, a través de una jugada preparada en la que cedió la pelota a Lucas González (cuando todos esperaban que tire directo al arco), quien remató de zurda, a los 43’, para darle el 1-0 a su equipo en lo que fue una extraordinaria anotación. Con ese resultado, fueron a los vestuarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea además: Recoleta FC y Sportivo Luqueño abren la antepenúltima fecha

La complementaria inició con el Canario más ordenado, con la idea fija de mantener a su favor la diferencia. Luego llegaron los cambios en el Sportivo (Sergio Díaz y Marcelo Pérez, determinantes a la postre) y la dinámica fue distinta. Los dirigidos por Lucas Barrios llegaron al empate producto de un penal pitado por Giancarlos Juliadoza (no muy claro, hombro-brazo de Matías López), que lo tradujo en gol Marcelo Pérez, a los 31’. Después, Walter González, a los 37’, de cabeza desniveló el marcador y a los 39’, nuevamente Pérez anotó tirándose al piso para el 3-1 provisorio, en una gran reacción del “Chanchón”.

A los 44’, el otro Pérez, Hernán, de tiro libre, descontó para los funebreros, pero no fue suficiente, en lo que fue un electrizante final en el cual Luqueño se repuso y lo ganó.

Marcelo Pérez: “Contento por los goles”

Marcelo de la Cruz Pérez Mosqueira, de 24 años, luego del triunfo logrado ayer en Itauguá, expresó entre otras cosas su alegría no solo por los goles que convirtió, sino por el triunfo que consiguió su equipo, que todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa Sudamericana.

“Estoy muy contento por los goles y más por la victoria que tanto necesitábamos”, señaló el delantero auriazul.

Sobre lo sucedido en la previa del tiro libre penal dijo: “Sergio Díaz iba a patear el penal y me cedió”, aclaró.

“Para mi es muy importante marcar dos goles, sabemos que los delanteros viven de los goles y gracias a Dios hoy se me dio”, enfatizó.

“Jugar por Luqueño es algo pesado y grande y no es para cualquier jugador, y estoy muy contento de estar aquí. El profe Lucas nos está dando mucha confianza y se está notando en todos estos partidos”, concluyó.