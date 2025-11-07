Recoleta FC y Sportivo Luqueño abren la antepenúltima fecha

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Auriazul juegan en el Luis Salinas de Itauguá: empieza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC, por una histórica clasificación

Recoleta FC tiene la primera oportunidad de acceder a la Copa Sudamericana 2026. El Canario de Jorge González está a 1 punto de la histórica clasificación. El Funebrero, sexto en la tabla de posiciones del campeonato, suma 55 puntos y ocupa el quinto lugar del acumulativo, a 8 unidades del Sportivo Ameliano, rival sobre el que también tiene ventaja deportiva (3 victorias 1 empate).

Sportivo Luqueño no tiene sin margen de error

Sportivo Luqueño todavía tiene chances matemáticas de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El Auriazul de Lucas Barrios es undécimo con 44 puntos, a 9 unidades de Nacional, séptimo con 53: los luqueños no dependen de sí y están obligados a ganar todos los partidos que quedan y esperar que el Tricolor y Sportivo Ameliano, noveno con 47, no triunfen en el resto del certamen.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Julio Domínguez, Marcos Pereira, Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Lucas Romero, Alejandro Silva, Matías López; Lucas González y Manuel Shupp.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Ángel Benítez, Lucas Monzón, Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Julio Báez, Fernando Benítez, Sebastián Quintana; Kevin Pereira y Marcelo Pérez.