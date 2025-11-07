A qué hora juega hoy Recoleta vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Auriazul de Lucas Barrios juegan en el Luis Salinas de Itauguá: a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Recoleta FC y Sportivo Luqueño abren la antepenúltima fecha
Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 23:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.