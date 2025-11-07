Fútbol
07 de noviembre de 2025 - 11:14

A qué hora juega hoy Recoleta vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Rodi Ferreira (c), jugador de Sportivo Luqueño, disputa el balón en un partido frente a Recoleta FC por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay. Aecenio Acuna

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Auriazul de Lucas Barrios juegan en el Luis Salinas de Itauguá: a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Luqueño celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.