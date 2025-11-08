Olimpia suma otra decepción

El Decano, otra vez irresoluto, terminó pagando caro sobre el final

El partido comenzó con un ritmo muy dinámico. La primera oportunidad clara llegó antes de llegar al minuto de juego, originada por un zurdazo potente de Arce que fue bloqueado por el defensor Capasso. El rebote fue capitalizado por Ferreira, cuyo remate con la zurda pasó rozando el poste derecho de Verza.

Luego del sobresalto inicial, Olimpia tomó el rol protagónico, con la posesión del balón. Mientras el “rojo” optó por una contrapropuesta, enfocándose en transiciones rápidas de Teo Arce, quien, a pesar de actuar frecuentemente en soledad en el ataque, lograba ingeniárselas para ser la fuente principal de peligro.

Recién pasada la media hora el Franjeado logró inquietar, con una acción originada con un centro desde la derecha de Morales, que cayó a la posición de Ferreira, este de espalda al arco descargó el esférico para la llegada del capitán Ortiz, quien al borde de la medialuna sacó el zurdazo que fue devuelto por el larguero.

Antes de que concluyera la primera mitad el conjunto de “Loro” Ovelar quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Molinas. El árbitro aplicó la regla del “DOGSO” (denegación de una ocasión manifiesta de gol, traducida del inglés) dado que el lateral impidió que Alcaraz quede de cara a la portería, recurriendo a la infracción como último recurso.

El hombre de más acentuó aún más el dominio franjeado, que contó con una gran dosis de ansiedad. Pasada la hora Olimpia logró desnivelar el marcador con el tanto gestado con un centro desde la derecha de Redes, que Caballero no pudo conectar de palomita, movimiento que desorientó a Vega y dejó de cara al gol a Alcaraz, quien no falló de frente al arco.

El decano no supo cerrar el partido y cerca del final General Caballero se valió de la pelota parada para llegar al empate, mediante un tiro libre lejano de Franco, al segundo poste, donde apareció Rodas, madrugando a Cardozo, para aplicar el cabezazo esquinado junto al poste izquierdo.

Florentín, el primer fichaje para el 2026

Olimpia tiene abrochada la incorporación del mediocampista José Ignacio Florentín Bobadilla (29 años) como primer fichaje de cara a la temporada 2026.

El jugador, surgido en Guaraní, regresará al fútbol paraguayo tras su paso por los clubes argentinos Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.

No obstante, la incorporación del volante está condicionada a la justicia argentina, ya que requiere permiso para salir del país a causa de un juicio pendiente por supuesto abuso sexual.

El oriundo de Juan Emiliano O’Leary (Alto Paraná) debutó en la Primera del Cacique en 2019. Fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba en la temporada 2024.

El volante también disputó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2025 con el Ferroviario. Su vinculación con el Decano se hará efectiva a partir de enero.

