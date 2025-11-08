El lamento de Almeida: “da la sensación como que perdimos el partido”

Almeida, visiblemente frustrado, analizó el cruel desenlace del encuentro, destacando que el fútbol castigó duramente la ineficacia del “Decano”. “El fútbol es noble, te da, pero si vos no aprovechas, muchas veces te castiga, a nosotros nos castigó duro. Duro un partido que realmente se podía haber sacado de una manera diferente, pero el fútbol se gana con goles, nosotros no supimos aprovechar los muchísimos momentos que tuvimos, no pudimos acertar y tuvimos nuestro castigo. El rival también juega, también intenta hacer sus cosas, y en una pelota, creo que fue la segunda pelota que fue al arco e hicieron su gol y realmente terminamos mal, enojados, porque era un partido que sí se podía haber sacado”.

Al ser consultado sobre la falta de tranquilidad para concretar las numerosas opciones generadas, el estratega apuntó a la técnica individual de sus jugadores. “Yo creo que son errores técnicos. Si vos le pegás bien a una pelota, la pelota va a salir bien, pero si no le podés pegar técnicamente, la pelota de repente no va para el lado que vos querés que vaya, o donde debería ir. Eso fue lo que nos pasó, tuvimos muchísimas opciones, pero no pudimos darle de la manera que pudiera concretarse el gol. O pegaban una pierna, o cerraban, o pegaban el palo, evidentemente que fue un castigo muy duro para nosotros. Un buen partido, porque Olimpia hizo un buen partido, quizás fue uno de los mejores partidos que ha hecho hasta ahora, pero no tuvo el premio que tenía que haberse llevado”.

Respecto a si pediría un cambio drástico en el plantel para el próximo año, considerando estas situaciones que impiden ganar, la ‘leyenda’ mantuvo la prudencia, señalando la realidad contractual del club. “Faltan dos partidos todavía, se tiene que terminar el campeonato y evidentemente que ahí vendrá una decisión de la directiva, una decisión del cuerpo técnico, una programación futura si es que hay que hacerlo, pero todavía estamos dentro del campeonato. No podemos decir quién se va, quién se queda. Lo que puedo decir es que la gran mayoría de los jugadores de Olimpia tienen un contrato por un par de años más y yo no sé cómo se va a manejar esa situación. La parte contractual no es conmigo, pero sí es, de repente, por decisiones que pueda tomar el cuerpo técnico”

El técnico reforzó su idea de que el fútbol castigó la falta de aprovechamiento, a pesar del buen juego. “De repente el fútbol te castiga, te da tantas opciones, tantas cosas lindas y no las aprovechas. Y de repente una situación así, el rival juega, buscó y encontró con más facilidad que nosotros. Y tener tantas opciones de gol, bueno, es señal de que más o menos se jugó bien, pero con eso no nos podemos quedar, tenemos que estar atentos en la parte defensiva porque sabemos que es un equipo que estaba herido, que podía buscar de alguna manera lo que encontró. Y nosotros no podemos cerrar, es lo que nos viene pasando en la mayoría de los partidos, no podemos cerrar en los buenos momentos que tenemos dentro del encuentro”.

Finalmente, el conductor franjeado hizo una retrospectiva del semestre, reconociendo que los problemas para cerrar los juegos le han costado caro al equipo. “Nosotros tenemos partidos importantes donde jugando en buenos momentos, en los tres clásicos (Cerro Porteño, Guaraní y Libertad), por ejemplo, recibimos cinco expulsiones, en los tres partidos importantes que tuvimos. Pero no hay una excusa, el tema es la realidad, la realidad es que no podemos cerrar los partidos y estamos pagando, estamos pagando de distintas maneras. Pagamos de repente errores importantes, faltas que no tenemos que hacer, algunas expulsiones que son, otras que no tanto. Y nos ha costado de repente no poder sumar ya tres, pero sí hoy, por ejemplo, da la sensación como que perdimos el partido”.