Argentina: Racing se acerca a los playoffs y Cocoliso marca para Newell’s

Racing jugó con un Cilindro sin hinchas por una sanción que le impuso el Ministerio de Seguridad argentino luego del uso de fuegos artificiales en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores ante Flamengo.

A la Academia le alcanzó con un triunfo por la mínima contra Defensa y Justicia. El tanto llegó sobre el final del primer tiempo cuando el portero Facundo Cambeses tomó un centro sobre su área, sacó rápido y lejos, y asistió al colombiano Duvan Vergara (40) , que se escapó en velocidad y definió tras eludir al portero rival.

Así, Racing se recupera de un mal comienzo de campeonato y llegó a ocho partidos sin perder en el Clausura, con cinco triunfos en el camino y apenas un gol recibido en esas ocho jornadas.

Con 22 puntos, se ubica quinto en el Grupo A, a una fecha del cierre de la etapa regular. El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró enojado por la sanción de tres partido a puertas cerradas. “(No entiendo) por qué nos dieron tres fechas (de suspensión). Se pensaron que no íbamos a ganar sin público”, dijo. “En la Copa Argentina se tiraron bengalas, de todo. Otros hicieron cosas peores y les clausuraron solamente dos escalones. Es increíble, pero estamos en Argentina”, reclamó.

Los necesitados respiran

Por la noche, Unión de Santa Fe y Barracas Central empataron sin goles en Santa Fe en un cotejo discreto que mantiene a ambos equipos en zona de clasificación.

En el Parque Patricios, Newell’s sorprendió y ganó su primer partido el campeonato como visitante por 2-0, un resultado que alivia a los rosarinos, que están en zona de riesgo por el descenso.

Luciano Herrera (27) y el paraguayo Carlos “Cocoliso” González (35) anotaron para el Rojinegro, mientras que el Globo quedó casi afuera de los octavos de final. En el elenco rosarino también se alistaron los guaraníes Juan Ángel Espínola y Saúl Savín Salcedo.

Otro de los necesitados, Talleres de Córdoba, también encontró un respiro y sumó tres puntos claves para seguir en primera al ganarle por 1-0 a Platense con gol del chileno Ulises Ortegoza (20).

En el oeste, San Martín de San Juan rescató un punto con sabor a poco frente a Lanús, con un 1-1 que tiene al borde del descenso al verdinegro. Rodrigo Castillo (6) puso en ventaja al Granate, que ya tiene su billete a los playoffs en el bolsillo, y cerca del final el defensor Tomás Lecanda (89) le dio la igualdad al Santo sanjuanino, penúltimo en la tabla anual, que se jugará su última carta para seguir en primera en la jornada final. AFP