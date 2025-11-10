Nacional cierra la fecha ante el descendido Atlético Tembetary

Atlético Tembetary y Nacional disputan hoy el último partido de la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojiverde y el Tricolor juegan en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: comienza a las 19:30 con arbitraje de Aldo Quiñonez con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary, cerrando la temporada

Atlético Tembetary es uno de los dos descendidos a la División Intermedia 2026. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar perdió la categoría hace varias fechas y disputa las últimas rondas del campeonato con el objetivo de despedir el año con la mayor cantidad de puntos posibles. Los de Villa Elisa acumulan cuatro partidos sin perder por Liga con dos empates y dos victorias.

Nacional, por la Copa Sudamericana 2026

Nacional está muy cerca de la Copa Sudamericana 2026. El Tricolor de Pedro Sarabia tiene la primera oportunidad de certificar el boleto al certamen continental, pero depende de otro resultado. Séptimo con 53 puntos, aventaja por 6 unidades a Sportivo Ameliano. Si la V Azulada no supera al 2 de Mayo en el primer duelo del día, el Albo puede asegurar la clasificación con un triunfo.

La formación de Atlético Tembetary vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Duván Zárate, Dennis Colmán, Josué Díaz, William Candia, Francisco Esteche; Paul Charpentier.

La formación de Nacional vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Alejandro Maciel, Gastón Benítez; Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro, Fabrizio Jara, Richard Prieto; Carlos Arrúa e Ignacio Bailone.