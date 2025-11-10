Ameliano vs. 2 de Mayo, el penúltimo partido de la fecha 20

Sportivo Ameliano y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy el penúltimo partido de la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Gallo norteño juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. Conduce Carlos Paul Benítez con VAR de Zulma Quiñónez.

Sportivo Ameliano, por la Copa Sudamericana

Sportivo Ameliano continúa peleando por la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. La V Azulada de Roberto Nanni mantiene las chances matemáticas de conquistar uno de los tres boletos restantes: está noveno con 47 puntos, a 6 unidades de Nacional (séptimo) y a 8 de Recoleta FC y Olimpia, que suman 55 cada uno y están en puestos al certamen internacional.

2 de Mayo, en la antesala de una final histórica

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero culmina el certamen sin nada que disputar. El Gallo de Felipe Giménez, clasificado por primera vez en la historia a la Copa Libertadores 2026, está concentrado en la final de la Copa Paraguay 2025. Los pedrojuaninos enfrentan el domingo 16 de noviembre a General Caballero de Juan León Mallorquín en el Río Parapití.

La formación de Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González, Lucas Falabella, Marcos Martinich; Fredy Vera, Diego Valdez, Estivel Moreira, Nicolás Barrientos; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Amín Molinas; Rony Giménez y Diego Acosta.