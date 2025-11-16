Albirroja: Errores que pueden costar la eliminación

“Hay que pasar por estos tránsitos para decir son cosas que en un Mundial no se pueden cometer. Estos errores en un Mundial, armás la valija y te volvés. Entonces, ahí donde uno dice, parece una verdad común, prefiero que estos errores me pasen aquí, no en el Mundial. No tienen que pasar nunca, no tienen que pasar ni aquí ni tienen que pasar en el Mundial”, significó Gustavo Alfaro, luego de la derrota contra Estados Unidos por 2-1.

El orientador albirrojo considera que dentro de un proceso que apunta al mejoramiento, hay que jugar a uno, dos toques como máximo, insistir en la movilidad para generar líneas de pase y que exista seguridad al momento de la sesión de balones.

El profesional argentino, que cambió la imagen de nuestro seleccionado, significó la importancia de la prueba del fin de semana. “Son partidos que nos ponen adelante de un espejo y nos reflejan la imagen que tenemos, y para que tomemos nota de las cosas que nos faltan, que es lo que a mí me interesa”, indicó el estratega, quien llegó a 15 juegos con nuestra escuadra, con seis victorias, seis empates y tres caídas.

* Lo que viene. La Albirroja animará el martes contra México su último partido de del año. El test match será en San Antonio, Texas, a las 22:30 de nuestro país.